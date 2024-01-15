FT: американские IT-разработчики тайно ведут переговоры с экспертами из Китая

Американские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), тайно ведут переговоры с экспертами из Китая, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о таких американских компаниях как OpenAI, Anthropic и Cohere. Отмечается, что в июле и октябре прошлого года в Женеве состоялись две встречи с участием ученых из США, которые специализируются на политической повестке в вопросе разработки технологий ИИ. По информации издания, на встрече также присутствовали эксперты из Цинхуа и других китайских государственных учреждений.

Как пишет FT, об этом был проинформирован Белый дом и правительственные чиновники Великобритании и КНР.

Встреча в Женеве была посвящена способности ИИ распространять недостоверную информацию и тем самым угрожать целостности общества. По данным источников, ее участники обсуждали возможности противодействия этому, а также пути разработки технологий ИИ на более высоком уровне.

За организацией этой встречи, пишет FT, стояла консалтинговая компания Shaikh Group, которая специализируется на политической сфере на Ближнем Востоке и Северной Африке. Как отмечал исполнительный директор компании Салман Шейх, это мероприятие позволило объединить усилия разработчиков технологий ИИ из США и КНР.

В декабре в Сан-Франциско с официальным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Он провел встречу с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились предпринять усилия для безопасного использования технологий в сфере ИИ.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло, почему Китай не хочет вмешиваться в борьбу США и Великобритании с хуситами. Американские и британские военные накануне атаковали несколько районов Йемена, чем вызвали в политической среде негативную реакцию со стороны стран арабского мира.