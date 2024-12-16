Как сообщило британское издание Financial Times (FT), во время президентства Башара Асада Центральный банк Сирии отправлял в Москву несколько рейсов самолетов с наличными в миллионах долларов и евро.

Как утверждает источник, знакомый с данной ситуацией, в тот период в стране наблюдался острый дефицит иностранных валют. В 2018-2019 годах запасы валюты были фактически на уровне «почти нуля».

Несмотря на трудности, правительство Асада организовало отправку в Москву двух тонн банкнот по $100 и €500. В общей сложности эквивалент этой суммы составил $250 млн.

Ранее сообщалось, что Сирийская оппозиция разграбила курорт Асада Бурж-Ислам на Средиземном море.