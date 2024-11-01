FT: Блинкен насчитал 8 тыс бойцов КНДР под Курском

Пхеньян в рамках действующего договора КНДР и России о всеобъемлющей поддержке, в том числе военной, уже отправил в Курскую область около 8000 своих военных. Такую уверенность, как пишет Financial Times, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее американская разведка докладывала о минимум 10 000 военнослужащих Северной Кореи в Курской области. А Пентагон заявлял об участии корейских военных в боях против украинцев.

«КНДР перебросила до 8000 военнослужащих в РФ», — сказал Блинкен.

Он отметил, все якобы передислоцированные на этой неделе военнослужащие Северной Кореи находятся на территории Курской области. Блинкен добавил, есть информация, что в настоящее время солдаты Северной Кореи проходят под командованием российских специалистов ускоренную подготовку ведения боев на украинской территории.

«РФ обучает прибывавшие формирования союзников тактическим маневрам, навыкам использования артиллерии и беспилотников», -заключил дипломат.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военным из КНДР, если те зайдут на Украину.