Байден: ВСУ должны нанести удар по военным из КНДР, если те зайдут на Украину

На сайте Белого дома появилась расшифровка беседы президента США с журналистами, в которой он выразил тревогу по поводу якобы нахождения северокорейских сил в Курской области.

На вопрос о том, нужно ли ВСУ наносить удары по военным КНДР в случае, если они окажутся на территории Украины, Байден ответил «да».

Ранее Пентагон подтвердил, что несколько тысяч военнослужащих из КНДР уже направлены в Курскую область. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил о получении от Южной Кореи доказательств отправки северокорейских войск в Россию.

Российская сторона прокомментировала информацию о нахождении солдат Северной Кореи в рядах ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопросы взаимной военной помощи между Россией и Северной Кореей являются суверенным делом двух стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала обсуждения на эту тему «ажиотажем» и «вбросами».

В КНДР также высказались об этой информации. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал обвинения в адрес Пхеньяна как «грязные маневры» со стороны США, подчеркивая, что такие преследования лишь подогревают напряженность в регионе.

В июне 2024 года РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который открывает новую страницу в отношениях двух стран. Документ предполагает значительное углубление военного и политического сотрудничества между сторонами в случае, если странам будет угрожать опасность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита главы КНДР Ким Чен Ына в Россию.