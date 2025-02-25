FT: США в скором времени могут снять антироссийские санкции

Соединенные Штаты Америки могут в скором времени рассмотреть вопрос об отмене санкций, введенных против России. Причиной тому послужили перспективные бизнес-предложения, озвученные российской стороной в ходе недавних переговоров в Эр-Рияде и адресованные администрации Трампа, сообщила газета Financial Times.

На минувшей неделе в столице Саудовской Аравии состоялся раунд российско-американских переговоров на высоком уровне. Российскую делегацию возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По словам Ушакова, ключевым вопросом было определение формата начала переговоров по украинскому урегулированию. Обе делегации оценили результаты встречи как многообещающие, заявив о достижении согласия по совместному решению проблем и подготовке новых встреч.

Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ.