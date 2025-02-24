Главы МИД Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против России, направленный на усиление давления на российскую экономику и ключевые отрасли, передает ТАСС.

В рамках нового пакета под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также санкции затронули 53 компании, включая организации из Индии, Казахстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура, Турции и Узбекистана.

Кроме того, рестрикции распространяются на 74 судна, которые, как предполагает ЕС, входят в теневой флот России. Евросоюз планирует вводить ограничения на владельцев этих судов, а также на тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Среди других мер — запрет на вещание восьми российских СМИ в странах ЕС. Кроме того, 13 российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT.

Евросоюз также ввел новые ограничения на поставки программного обеспечения (ПО), оборудования и технологий для российского сектора добычи нефти и газа, а также запретил импорт первичного алюминия из РФ.

Европейским компаниям запрещены транзакции с определенными портами и аэропортами России, а также в РФ теперь официально запрещен экспорт игровых консолей.

Ранее сообщалось, что Австралия ввела крупнейший за последние три года пакет санкций против России.