FT: ЕС боится расходовать российские активы, поскольку не сможет вернуть их при необходимости

Руководство Евросоюза побаивается расходовать замороженные активы из РФ, поскольку их вполне возможно придется вернуть владельцам при переговорах с Москвой. Такую точку зрения озвучило издание Financial Times.

Ранее Еврокомиссия рассматривала вопрос о передаче Украине тех процентов, которые причитаются по замороженным активам России, находящимся на российской территории. В то же время она опасается, что при проведении мирных переговоров по украинскому конфликту РФ потребует вернуть свои деньги.

«Может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине», - указал журналистам высокопоставленный чиновник из Германии.

При таком требовании со стороны России Запад не сможет выполнить его. Это будет очень дорого стоить Евросоюзу, поскольку ему придется выкладывать деньги из собственного кармана.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о возможности блокировки соцсети TikTok в Европе. Она допустила, что ЕС пойдет на такой шаг, это является вероятным развитием событий.