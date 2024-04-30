Урсула фон дер Ляйен допустила блокировку TikTok на территории Евросоюза

Руководитель Еврокомиссии считает, что соцсеть TikTok может быть блокирована в Евросоюзе вслед за запретом этой сети в Соединенных Штатах.

«Это не исключено», - указала она.

Также фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия в свое время запретила собственным сотрудникам устанавливать TikTok на рабочие телефоны. Она стала первой организацией во всем мире, которая ввела подобные ограничения на данную социальную сеть.

Ранее появились сообщения, что европейская прокуратура начала расследование в отношении Урсулы фон дер Ляйен. Политик лично согласовывала с американской фармацевтической компаний Pfizer закупку вакцин от коронавируса. После этого ЕС потратил на приобретение вакцин более 3 миллиардов евро. Позже глава Еврокомиссии заявила, что вся переписка была утеряна. В тоже время контракт заключен до 2027 года, и Европа обязана платить по нему деньги.