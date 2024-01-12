FT: Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине

Руководство Евросоюза готово согласиться с требованиями венгерского правительства ради того, чтобы выделить Украине помощь в размере 50 миллиардов евро. Новость об этом опубликовало издание Financial Times.

Еще в середине декабря прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС, в том числе и на отправку средств Украине. Она потребовала предварительного выполнение ряда условий. В итоге Еврокомиссия согласна проводить каждый год аудит той помощи, которая отправляется в Киев. Помимо этого она готова ввести в правила пункт об «экстренном торможении». Согласно ему любая страна, входящая в Евросоюз, сможет вынести на публичное обсуждение свои опасения по поводу оказания помощи украинским властям.

Высокопоставленный венгерский источник уже сообщил, что Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, скорее всего удовлетворят такие решения.

Ранее один из российских аналитиков назвал причину, по которой Орбан вряд ли возглавит Евросовет. Он регулярно выступает на стороне России, и поэтому его кандидатуру не утвердят в качестве главы данного правительственного органа.