Специалист в беседе с RT прокомментировал новости о кандидате на пост главы Евросовета. На него рассматривают экс-премьера Италии Марио Драги.

Шарль Мишель завершил свой срок на посту главы Евросовета. В связи с этим началось переизбрание, в ходе которого планируют определить нового человека. Эксперты сообщают, что новым главой совета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако он действительно борется за интересы населения и государства, чем уже не подходит на пост.

«Поэтому нужна кандидатура более, скажем так, общеевропейская и, соответственно, более антироссийская. Виктор Орбан не может быть такой фигурой, потому что он скорее является сторонником России», — объяснил политолог Антон Бредихин.

Европа, как объяснил специалист, ищет человека, который ставит интересы граждан лишь на второй, а то и третий план. На первом месте всегда будут ценности и идеологии, которые осуждаются и запрещены в России. Многие из европейских идей даже не являются реалистичными и противоречат законодательству.

Отметим, что Шарь Мишель не завершает политическую карьеру. Он намерен баллотироваться дальше, в Европейский парламент.

Ранее сообщалось, что встречу G7 по Украине хотели провести тайно, но план провалился.