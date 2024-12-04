FT: генсек НАТО Рютте предупредил Трампа об угрозе США в случае неудачной сделки по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о том, что неудачное соглашение по Украине может стать «серьезной угрозой» для Америки. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT).

Рютте считает, что такое соглашение, выгодное для России, может еще больше укрепить связи Москвы с Пекином, Пхеньяном и Тегераном.

В статье подчеркивается, что Рютте акцентировал внимание на необходимости альянсовых лидеров сосредоточиться на увеличении поставок оружия для Украины, чтобы Киев мог начать возможные переговоры «с позиции силы».

Ранее Рютте заявлял, что государства, которые входят в Северо-Атлантический военный блок, в данный момент не ведут никаких обсуждений по поводу приглашения в альянс Украины.