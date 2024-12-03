Рютте: НАТО не обсуждает приглашение Украины в свой состав

Государства, которые входят в Северо-Атлантический военный блок, в данный момент не ведут никаких обсуждений по поводу приглашения в альянс Украины. Об этом заявил Марк Рютте, генеральный секретарь данной организации. Его слова привел ТАСС.

Рютте выступил на конференции и заявил, что в недрах блока не ведется никаких обсуждений по части приглашения Украины. По его словам, сейчас более актуален вопрос поддержки Киева.

«Мы должны сконцентрироваться на том, что необходимо прямо сейчас: поставках военной помощи на Украину. Это чрезвычайно важно для них», — указал он.

Генсек добавил, что все украинские союзники соглашаются с тем, что все будущее этой страны неразрывно связано с НАТО, и путь Украины в данную организацию необратим.

Ранее Рютте в преддверии встречи с Трампом заявил, что призовет нового президента США не идти на поводу у России. По его мнению, ко всем российским требованиям надо относиться непримиримо, поскольку иначе это будет идти вразрез с интересами самих Соединенных Штатов и их союзников.