FT: Германии потребуется около двух лет для возобновления производства ракет Taurus

Аналитики пришли к выводу, что ФРГ потребуется около двух лет для того, чтобы возобновить производство крылатых ракет Taurus, пишет газета Financial Times .

На данный момент в запасе у бундесвера насчитывается около 600 таких ракет. В рабочем состоянии из них находится только половина.

Кроме того, говорится в статье, сейчас производственные линии по этим ракетам простаивают. Последний раз они функционировали в 2019-м году. Тогда Германия получила заказ от Южной Кореи.

Как пишет FT, заводы, которые находятся в немецком Шробенхаузене, на данный момент занимаются только ремонтом проданных ракет. Аналитики отметили, что на производство одной ракеты Taurus потребуется около 1,5 миллиона евро. При этом все зависеть будет от объема заказа.

Правительство Украины на протяжении нескольких месяцев требует от ФРГ поставить дальнобойные ракеты Taurus. В среду, 13 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия. По его словам, применение такого оружия требует участия немецких военнослужащих.

Taurus представляет собой германско-шведскую авиационную крылатую ракету класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенную для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал разумным отказ Шольца поставлять Украине ракеты Taurus.