Венгерский министр Сийярто назвал разумным отказ Шольца поставить ракеты Taurus на Украину

Поведение канцлера ФРГ очень ответственно и разумно в отличие от его офицеров. Так считает глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Его слова привели РИА Новости .

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии прокомментировал скандал, который разразился в ФРГ из-за разговора высокопоставленных военнослужащих из ВВС по поводу возможного удара по Крымскому мосту. Он указал, что точка зрения немецкого лидера значит гораздо больше, чем мнение тех военных, которые ему подчиняются.

«Думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа «Taurus» Германия не будет поставлять Украине», = заявил дипломат.

Он добавил, что считает поведение Олафа Шольца очень разумным и взвешенным.

Ранее Петер Сийярто поделился с общественностью фотографиями встречи со своим коллегой из России Сергеем Лавровым. Они встретились на полях форума в Анталье и вместе пообедали в неформальной обстановке.