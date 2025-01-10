Администрация нового президента США хочет поставить точку в вопросе безопасности Европы за 100 дней правления Дональда Трампа. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, общее положение в сфере безопасности Европы выходит далеко за пределы идущего на Украине противостояния и выразил предположение, что любая личная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом будет сосредоточена на обсуждении конфликта.

В пятницу новоизбранный президент США заявил о желании главы России провести совместную встречу и рассказал о начавшихся для этого переговорах. Во время предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно рекламировал свои дипломатические качества и обещал в кратчайшие сроки решить украинский вопрос.

Ранее американский полковник Лоуренс Уилкерсон заявил, что Россия в состоянии взять под свой контроль Одессу и перейти Днепр.