FT: Киев потребовал от США больше оружия в ответ на призыв снизить возраст мобилизации

Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украине не требуется понижать призывной возраст. Издание Financial Times сообщило , что, отвечая на предложение США сократить возраст призыва с 25 до 18 лет, она акцентировала внимание на том, что американская сторона должна сосредоточиться на поставках оружия для украинских вооруженных сил.

Стефанишина подчеркнула, что «США должны обеспечивать не только обучение украинских бригад, но и предоставить им необходимую технику».

После изменения законодательства десятки тысяч украинцев лишились защиты от мобилизации, в результате чего многие из них стали стремиться покинуть страну, опасаясь призыва в армию на фоне ужесточения мобилизационных мероприятий.

Ранее власти США призвали Украину снизить возрастной порог призыва на военную службу до 18 лет. В Вашингтоне объяснили это «чистой математикой».