Власти США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет

Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает Associated Press.

Власти США призвали Украину снизить возрастной порог призыва на военную службу до 18 лет. В Вашингтоне объяснили это «чистой математикой».

В настоящее время Украина не может набрать необходимое количество солдат, чтобы восполнить потери, пояснил источник. Власти Украины планируют мобилизовать 160 тысяч человек, однако США считают, что этого будет недостаточно.

Ранее сообщалось о том, что из вузов Украины отчислили более 23 тыс. студентов-уклонистов.