FT: Киев предложит Москве частичное перемирие, чтобы восстановить поддержку США

В настоящее время украинские власти всерьез рассматривают возможность предложить России временное прекращение огня на некоторых участках фронта. Как сообщает Financial Times, таким образом Зеленский и его команда рассчитывают вернуть поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.

По информации, полученной от источников, этот проект может предусматривать отказ от нанесения ударов ракетами и беспилотными летательными аппаратами на дальние расстояния, а также от проведения боевых операций в акватории Черного моря.

Власти Киева выражают надежду на то, что это решение заставит Соединенные Штаты Америки возобновить обмен разведывательной информацией и поставки вооружения, пишет FT.

Ранее глава госдепа Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.