Верховное командование ВСУ принимает беспрецедентные меры в связи с ухудшающейся ситуацией на восточном фронте, пишет издание Financial Times (FT). По информации источника, на передовую отправляют медицинских работников и поваров.

Как пишет FT, это подтвердили командиры военных подразделений. Квалифицированный персонал, ранее работавший в тылу, теперь необходим на линии фронта, отмечают они.

В то же время, исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что служащие Воздушных сил (ВС) ВСУ также направляются в подразделения, находящиеся в непосредственной близости от боевых действий.

Один из представителей командования ВСУ, напротив, отверг такую информацию, отметив, что такие специалисты как инженеры и пилоты продолжают выполнять свои обязанности на улицах украинских городов и в базах.

Тем не менее, он подтвердил увеличение численности медицинского персонала, отправляемого в «пункты стабилизации», расположенные у линии фронта, из-за увеличения интенсивности боев и вероятности тяжелых потерь.

Ранее Владимир Зеленский призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к пересмотру подхода к мобилизации и ротации военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В условиях текущих реалий выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны запрещен до окончания действия военного положения.

Ранее депутат Верховной Рады Украины заявил, что в ВСУ разрешили брать туберкулезных и умственно отсталых.