Отныне в ВСУ для отправки на передовую разрешено набирать украинцев с туберкулезом, умственной отсталостью и шизофренией, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко.

Комментируя сказанное, парламентарий ссылается на некий приказ 402 Минобороны Украины, согласованный и принятый вместе с украинским Минздравом.

«Что имеем: мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВВК (Военно-врачебная экспертиза — Прим. ред.) написано, „умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга“, и так далее», — написал Федиенко.

Депутат настоятельно потребовал от обоих ведомств отозвать приказ, усомнившись в том, что украинцы с указанными диагнозами в состоянии эффективно действовать в условиях боевых действий наравне со здоровыми военнослужащими.

«Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду», — сыронизировал Федиенко.

Ранее американский конгрессмен-русофоб Линдси Грэм призвал украинские власти как можно быстрее принять закон о мобилизации и отправить на фронт молодежь младше 25 лет.

*внесен в перечень террористов и экстремистов.