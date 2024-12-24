FT: рекордные 327 американских руководителей покинули посты из-за прихода Трампа

В 2024 году в США произошло рекордное число отставок среди генеральных директоров: 327 руководителей оставили свои посты накануне назначения Дональда Трампа на должность президента. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на данные консалтинговой фирмы Challenger Gray.

До этого рекорд был установлен в 2019 году, когда 312 директоров объявили о своих увольнениях. Эта волна перемен затронула такие крупные компании, как Boeing, Intel и Nike, при этом некоторые из уволившихся гендиректоров работали менее трех лет.

По мнению экспертов издания, уход высокопрофильных руководителей был связан с ожиданиями трудностей в связи с предполагаемым введением Трампом высоких импортных пошлин, что может угрожать целостности глобальных цепочек поставок.

Рич Филдс из консалтинговой компании Russell Reynolds отмечает, что все больше руководителей публичных компаний выбирают переход в частный сектор.

Крупные частные инвестиционные группы, такие как Carlyle и KKR, активно нанимают бывших топ-менеджеров для высокооплачиваемых ролей в качестве консультантов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что официально утвердит в США только два пола — мужской и женский.