FT: Шольц освободил Красикова ради президента США Джо Байдена

Как сообщил источник, сделка по обмену была заключена германской стороной сразу после телефонной беседы с Байденом.

В четверг, 1 августа, между Россией и западными странами, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными. Граждан России в аэропорту Внуково встретил лично президент страны Владимир Путин. Граждан ФРГ по прибытии встретил Шольц.

Как отметил канцлер Германии во время выступления в аэропорту Кельна, решение об обмене заключенными было непростым.

Ранее сообщалось, что в результате обмена на Родину вернулись граждане России, отбывающие наказание по разным уголовным статьям в странах Европы. Так, в Россию возвратились Вадим Красиков (из Германии), Артем и Анна Дульцевы (из Словении), Михаил Микушин (из Норвегии), Павел Рубцов (из Польши), Роман Селезнев (из США), Владислав Клюшин (из США) и Вадим Конощенок (из США).

Россия в свою очередь помиловала журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку Алсу Курмашеву, экс-морпеха Пола Уилона и ряд оппозиционеров, которые покинули пределы РФ.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп с критикой обрушился на американские власти по итогам обмена заключенными с РФ.