FT: Шольц освободил Красикова ради президента США Джо Байдена
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Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение помиловать отбывающего в ФРГ наказание россиянина Богдана Красикова ради президента США Джозефа Байдена. Так утверждает британская газета Financial Times (FT).
Как сообщил источник, сделка по обмену была заключена германской стороной сразу после телефонной беседы с Байденом.
В четверг, 1 августа, между Россией и западными странами, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными. Граждан России в аэропорту Внуково встретил лично президент страны Владимир Путин. Граждан ФРГ по прибытии встретил Шольц.
Как отметил канцлер Германии во время выступления в аэропорту Кельна, решение об обмене заключенными было непростым.
Ранее сообщалось, что в результате обмена на Родину вернулись граждане России, отбывающие наказание по разным уголовным статьям в странах Европы. Так, в Россию возвратились Вадим Красиков (из Германии), Артем и Анна Дульцевы (из Словении), Михаил Микушин (из Норвегии), Павел Рубцов (из Польши), Роман Селезнев (из США), Владислав Клюшин (из США) и Вадим Конощенок (из США).
Россия в свою очередь помиловала журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку Алсу Курмашеву, экс-морпеха Пола Уилона и ряд оппозиционеров, которые покинули пределы РФ.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп с критикой обрушился на американские власти по итогам обмена заключенными с РФ.