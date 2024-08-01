Трамп с критикой обрушился на власти США по итогам обмена заключенными с РФ

Бывший президент США, а также кандидат на выборах главы государства Дональд Трамп раскритиковал американское правительство по итогам обмена заключенными с Россией.

В своем аккаунте в соцсети Truth Social, Трамп отметил, что американская сторона не сообщила никаких подробностей данного обмена.

«Как много людей мы отдаем им и наоборот? А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ «нет»)? А мы отпускаем убийц и бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок по какому бы то ни было делу, особенно в обмене», — написал политик.

Он также отметил, что переговорщики от США всегда являются позором. Трамп подчеркнул, что при его президентстве вернулись многие заключенные и заложники. Политик добавил, что никогда не давал противоположной стороне денег за таких людей.

В четверг, 1 августа, Россия и США, а также другие западные государства, обменялись заключенными. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), в Россию вернулись восемь граждан.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена Россия освободила от тюремного заключения журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку Алсу Курмашеву и экс-морпеха Пола Уилона.

Сообщалось, что президент России Владимир Путин лично встретил российских обменянных граждан в московском аэропорту.