Трамп с критикой обрушился на власти США по итогам обмена заключенными с РФ
Фото: [Pxhere.com]
Бывший президент США, а также кандидат на выборах главы государства Дональд Трамп раскритиковал американское правительство по итогам обмена заключенными с Россией.
В своем аккаунте в соцсети Truth Social, Трамп отметил, что американская сторона не сообщила никаких подробностей данного обмена.
«Как много людей мы отдаем им и наоборот? А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ «нет»)? А мы отпускаем убийц и бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок по какому бы то ни было делу, особенно в обмене», — написал политик.
Он также отметил, что переговорщики от США всегда являются позором. Трамп подчеркнул, что при его президентстве вернулись многие заключенные и заложники. Политик добавил, что никогда не давал противоположной стороне денег за таких людей.
В четверг, 1 августа, Россия и США, а также другие западные государства, обменялись заключенными. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), в Россию вернулись восемь граждан.
Ранее сообщалось, что в рамках обмена Россия освободила от тюремного заключения журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку Алсу Курмашеву и экс-морпеха Пола Уилона.
Сообщалось, что президент России Владимир Путин лично встретил российских обменянных граждан в московском аэропорту.