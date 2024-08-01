Путин встретил вернувшихся после обмена россиян в Москве

В четверг, 1 августа, Россия обменялась со странами Запада, в том числе с США и Великобританией, заключенными. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Так, в списке помилованных Россией оказался журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший американский морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева, осужденная в РФ за фейки об армии.

Как отметило РИА Новости, Путин лично приехал в международный аэропорт Внуково, куда на самолете из Турции доставили граждан России.

По информации ФСБ, страны Запада освободили восемь россиян. Так, из Германии вернулся приговоренный там к пожизненному заключению Вадим Соколов (Красиков). Также из США прилетел находившийся там в заключении Владислав Клюшин.

Ранее Белый дом подтвердил обмен заключенными с Россией.