FT: США, Израиль и Украина обсуждают поставки ЗРК Patriot для ВСУ

Министры и чиновники из США, Израиля и Украины обсуждают передачу украинской стороне ЗРК Patriot. Об этом сообщило FT со ссылкой на источники.

Сообщается, что соглашение трех сторон может включать в себя до 8 Patriot, которые сначала достанутся Израилю, а затем перейдут в пользование украинских войск. Тем не менее может оказаться так, что в конечном итоге они и не отправятся Украине, подчеркивает источник издания.

Журналисты также утверждают, что 2 месяца назад в Тель-Авиве было объявлено о желании прекратить использование восьми Patriot спустя 30 лет эксплуатации. В то же время, у Украины в текущий момент только 2 таких системы, одна из которых была получена от Штатов, а вторая – от ФРГ с Нидерландами.

Согласно информации источников, в данных переговорах участвовали советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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