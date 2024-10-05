FT: Столтенберг испытывал страх за жизнь Зеленского в начале СВО

Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times признался , что испытывал страх за жизнь Владимира Зеленского, который в начале военного конфликта в Украине прятался в укрытиях.

Когда Зеленский и Столтенберг в конце концов обсудили ситуацию, разговор оказался непростым. Как вспоминает Столтенберг, одна из причин его беспокойства заключалась в опасении, что Зеленского вскоре «поймают или убьют», указывается в статье.

Столтенберг завершил свою работу в качестве генсека НАТО 1 октября, занимающий эту должность с 2014 года. Его преемником стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого поддержали все участники альянса.

Ранее сообщалось, что Байден вновь заявил об участии в президентской гонке.