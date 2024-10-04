«Я вернулся»: Байден вновь заявил об участии в президентской гонке

Американский президент Джо Байден выступил с неожиданным заявлением. Во время общения с журналистами в пятницу, 4 октября, он заявил о возвращении в президентскую гонку.

Об этом пишет ТАСС. Пока не известно, было ли это обычной шуткой или действительным намерением, но Байден на вопрос о возможном пересмотре решения о снятии с выборов ответил лаконично: «Я вернулся».

Напомним, что действующий президент США снялся с выборной гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис после того, как провалил дебаты с Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее Байден отдал приказ американским военным после атаки Ирана на Израиль.