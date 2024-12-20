FT: Трамп предложит странам НАТО увеличить свои военные расходы до 5%

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложит странам НАТО увеличить свои военные расходы до 5% от их валового внутреннего продукта. Как сообщила газета Financial Times, об этом он информировал ряд европейских официальных лиц через своих представителей.

По информации источников издания, Трамп может согласиться на увеличение данного показателя с нынешних 2% до 3,5%. На саммите НАТО, который состоится в Гааге в следующем июне, будут обсуждаться вопросы повышения расходов до 3% и выше.

Собеседники FT также утверждают, что Трамп планирует продолжить военную поддержку Украины, невзирая на его предвыборные заявления.

Он намерен активно поставлять оружие в Киев после завершения горячей стадии конфликта, чтобы обеспечить «мир через силу». При этом он все еще нацелен на как можно более быстрое разрешение вооруженного конфликта и считает, что Украина не станет членом НАТО.

Ранее в США заявили о необходимости поддержания Украины для укрепления ее позиций на переговорах.