FT: Трамп становится жестче по отношению к России
FT: администрация Трампа начала менять свою позицию по конфликту на Украине
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Администрация Дональда Трампа вносит коррективы в свою политику касательно украинского кризиса. Согласно данным Financial Times, Белый дом склоняется к использованию более жесткого тона в диалоге с российским правительством.
В публикации приводится в пример высказывание вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса о завышенных требованиях со стороны России, а также регулярные критические замечания, озвучиваемые Дональдом Трампом.
Опрошенные изданием аналитики пока затрудняются с однозначной оценкой того, начал ли американский лидер проявлять большую поддержку Украине и готов ли он к применению санкций в отношении Российской Федерации.
Некоторые эксперты отмечают, что явная несговорчивость Москвы вызывает недовольство у Трампа.
Ранее Зеленский заявил, что никогда не общался с Уиткоффом.