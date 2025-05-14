FT: Трамп становится жестче по отношению к России

Администрация Дональда Трампа вносит коррективы в свою политику касательно украинского кризиса. Согласно данным Financial Times, Белый дом склоняется к использованию более жесткого тона в диалоге с российским правительством.

В публикации приводится в пример высказывание вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса о завышенных требованиях со стороны России, а также регулярные критические замечания, озвучиваемые Дональдом Трампом.

Опрошенные изданием аналитики пока затрудняются с однозначной оценкой того, начал ли американский лидер проявлять большую поддержку Украине и готов ли он к применению санкций в отношении Российской Федерации.

Некоторые эксперты отмечают, что явная несговорчивость Москвы вызывает недовольство у Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не общался с Уиткоффом.