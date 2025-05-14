Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что между ним и советником по национальной безопасности президента США Стивеном Уиткоффом отсутствует прямой контакт. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По словам Зеленского, он никогда не общался лично с Уиткоффом и считает, что «в контактах с ним что-то не срослось».

«Я приглашал всех советников по безопасности, которые были готовы, — кажется, с Уиткоффом что-то пошло не так», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что у него не было ни телефонных звонков, ни встреч с американским представителем.

Несмотря на это, глава киевского режима отметил, что диалог с Уиткоффом начался через представителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Кроме того, представители украинской власти встречались с помощником президента США в Париже.

25 апреля Уиткофф посетил Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот визит стал четвертым в рамках усилий Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

В ноябре 2024 года Трамп объявил о планах назначить Уиткоффа специальным посланником США на Ближнем Востоке. До вступления в должность он сыграл важную роль в переговорах, связанных с прекращением огня и обменом заложниками между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что прибудет на переговоры в Стамбул не один.