В американском издании была отмечена деградация когнитивных функций Дональда Трампа, действующего кандидата в президенты США от Республиканской партии. Financial Times утверждает , что состояние Трампа во время публичных выступлений стало сопоставимо с состоянием действующего президента Джо Байдена.

«Никто, кто сравнивал выступления Трампа 2016 года с нынешними, не может не заметить, что его память стала более фрагментированной, а словарный запас — более ограниченным», — говорится в статье.

Также газета обратила внимание на то, что Джо Байден, выражая стремление покинуть предвыборную гонку, сталкивается с растущими проблемами со здоровьем и ухудшением самочувствия.

В последнее время у него наблюдаются запинки в речи, нарушения координации и даже разговоры с несуществующими собеседниками, что вызывает тревогу среди населения и властей США. Трамп, по крайней мере, не сталкивается с подобными трудностями, и призывов к его снятию с выборов не поступало.

Тем не менее FT предполагает, что шансы Трампа на победу могут оказаться весьма сомнительными, подчеркивая, что он выглядит более слабым по сравнению с Камалой Харрис, потенциальным кандидатом в президенты от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль.