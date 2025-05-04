Если в мирном договоре по урегулированию ситуации на Украине не будет закреплено признание западными странами Крыма как части России, то в будущем Вооружённые силы Украины могут возобновить военные действия. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Подчёркивается, что государствам Запада было бы удобно достичь мирного урегулирования конфликта с Россией по вопросу Украины без официального признания новых территорий России.

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — сказано в материале издания.

В этой статье также обсуждается возможность перемирия в духе Корейской войны как наиболее подходящего решения для урегулирования текущего конфликта. Это решение не предполагает формального признания США Крыма частью российской территории.

По мнению авторов Financial Times, всё будет зависеть от того, какие именно формулировки будут содержаться в документе, который может быть подписан в ближайшее время.

Ранее вице-президент США Вэнс заявил о пропасти в позициях России и Украины.