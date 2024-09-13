FT узнала о предложении в партии Шольца сменить его, как это сделали с Байденом
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Отдельные члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) негласно предлагают исключить канцлера Олафа Шольца из списка кандидатов на выборы в парламент в 2025 году, сообщило издание Financial Times (FT).
Исследование, проведенное Forschungsgruppe Wahlen, показало, что рейтинг Шольца является самым низким среди всех канцлеров с момента объединения Германии в 1990 году.
Сразу 77% респондентов оценили его как «слабого лидера», подчеркивает издание.
«В парламентской фракции СДПГ много людей, которые замечают, как [президент США] Джо Байден уступил место Камале Харрис, и задаются вопросом, может ли это стать для нас примером», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кулебу уволили с поста главы МИД, потому что он раздражал Ермака.