Отдельные члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) негласно предлагают исключить канцлера Олафа Шольца из списка кандидатов на выборы в парламент в 2025 году, сообщило издание Financial Times (FT).

Исследование, проведенное Forschungsgruppe Wahlen, показало, что рейтинг Шольца является самым низким среди всех канцлеров с момента объединения Германии в 1990 году.

Сразу 77% респондентов оценили его как «слабого лидера», подчеркивает издание.

«В парламентской фракции СДПГ много людей, которые замечают, как [президент США] Джо Байден уступил место Камале Харрис, и задаются вопросом, может ли это стать для нас примером», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кулебу уволили с поста главы МИД, потому что он раздражал Ермака.