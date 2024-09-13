Politico: Кулебу уволили с поста главы МИД, потому что он раздражал Ермака

Бывшего министра иностранных дел Украины уволили, потому что он раздражал руководителя офиса президента Андрея Ермака, сообщило издание Politico.

По данным украинских чиновников, Ермак стремится установить больший контроль над внешнеполитическим ведомством.

Источники Politico считают, что увольнение Кулебы иллюстрирует тенденцию окружения президента Владимира Зеленского избавляться от «посторонних лиц», которые склонны задавать неудобные вопросы и выступать с вызовами.

Увольнение Кулебы сравнили с недавним уходом бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который имел разногласия с Зеленским по поводу военной стратегии и потребности в увеличении числа призывников.

«Высокий уровень популярности Залужного также не способствовал его поддержке со стороны бдительной и ревниво настроенной президентской администрации», — пишет Politico.

Ранее депутат Шеремет заявил, что Кулеба оторвался от поводка хозяина.