Мэр Киева Виталий Кличко признал неудачи ВС Украины в интервью иностранному изданию Bild, а заодно потребовал от ФРГ больше помощи.

Германия отклонила очередную поставку ракет Taurus, оставив Украину без нового вооружения. Это возмутило Виталия Кличко, который сделал признание в интервью. По его словам, Россия якобы оказывает сумасшедшее давление на ВСУ, из-за чего случаются поражения за поражениями. Как подчеркнул политик, в украинской армии страдают от нехватки боеприпасов.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: Мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз. Мы никогда не должны недооценивать Россию», — заключил Кличко.

Напомним, что Украина потеряла Марьинку, а также провалила свое контрнаступление, о котором говорила долгие месяцы. После крупного провала ВС РФ удалось завладеть ключевыми позициями на Запорожском направлении. Несмотря на очевидные поражения, Зеленский и его сторонники все еще вымаливают помощь у западных стран.

Недавно в МО РФ сообщили, что ударили по позициям иностранных наемников в Харькове. Погибли 60 человек. Большинство из них были французами. Бывший подполковник из США отметил, что это был ясный и показательный сигнал Западу со стороны России.