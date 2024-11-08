FT: зять Трампа Кушнер не вернется в Белый дом в составе новой администрации

Джаред Кушнер, зять и бывший советник Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, не вернется в администрацию нового президента, однако может выполнять роль консультанта по вопросам политики на Ближнем Востоке, сообщил издание Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Кушнер с 2017 по 2021 год занимал пост старшего советника президента США, отвечая за развитие американских отношений с Израилем. Он также работал над подготовкой инициативы «Сделка века» для разрешения конфликта между палестинцами и израильтянами и сыграл ключевую роль в переговорах, что привело к подписанию «Авраамовых мирных соглашений».

Ранее сообщалось, что Трамп после переизбрания впервые назначит женщину главой аппарата Белого дома.