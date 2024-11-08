Трамп после переизбрания назначит женщину главой аппарата Белого дома

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из величайших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов», — отметил Трамп.

По его словам, Уайлс отличается выносливостью, умом, креативностью и пользуется всеобщим уважением и восхищением. Трамп заявил, что для него является большой честью назначение Уайлс главой аппарата Белого дома. Он также подчеркнул, что эту должность впервые займет женщина.

Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на источники, сообщил, что Уайлс рассматривается на пост руководителя аппарата Белого дома.

Дональд Трамп стал 47-м президентом США, одержав победу на выборах главы государства, которые прошли 5 ноября. Его главным оппонентом была представительница Демократической партии Камала Харрис, которая была выдвинута лично Джо Байденом.

Трамп набрал 295 голосов при необходимых 270. Его уже поздравили Харрис и Трамп с победой.

Ранее Дональд Трамп в интервью CNN допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.