В Германии заявили об отсутствии исламистских мотивов у террориста в Магдебурге

Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА, уголовная полиция) ФРГ Хольгер Мюнх охарактеризовал подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге как «нетипичного преступника». Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что действия мужчины не вписываются в традиционные схемы террористических атак.

«У нас тут совершенно нетипичная картина и мы должны это сейчас спокойно проанализировать», — сказал Мюнх.

По словам Мюнха, исследование обстоятельств происшествия показало отсутствие исламистских мотивов у подозреваемого. Вместо этого, по его информации, мужчина высказывал «антиисламские взгляды». Ранее о том, что предполагаемый террорист придерживался таких взглядов, сообщила газета Der Spiegel

Мюнх подтвердил, что в ноябре 2023 года БКА получило предостережение из Саудовской Аравии о потенциальной угрозе со стороны данного мужчины. В ответ на это полиция земли Саксония-Анхальт провела необходимые следственные мероприятия, однако до настоящего момента подозреваемый не привлекался к какой-либо ответственности за насильственные действия.

Талеб А. (так зовут подозреваемого) высказывал угрозы и допускал оскорбления в адрес мусульман. Подозреваемым в теракте оказался выходец из Саудовской Аравии. Он с 2006 года жил в ФРГ, а в 2016-м — получил статус беженца. Сам мужчина по вере является шиитом.

Как сообщило агентство DPA, несмотря на обращение Саудовской Аравии с запросом на выдачу Талеба А., власти Германии не приняли никаких мер.

Ранее сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» потребовала провести срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге.