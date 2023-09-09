G20 обязалась рационально использовать ресурсы мирового океана

Лидеры «Большой двадцатки» обязались сохранять, защищать и рационально использовать ресурсы мирового океана, говорится в опубликованной по итогам саммита G20 декларации.

Саммит проходит в столице Индии – Нью-Дели, с 9 по 10 сентября. В нем участвуют лидеры «Большой двадцатки». Также на мероприятие пригласили представителей еще девяти государств – Египта, Бангладеша, Испании, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура и ОАЭ.

«Мы обязуемся сохранять, защищать, восстанавливать и разумно использовать мировой океан, мировые экосистемы, рассчитываем на достижение прогресса и... внести свой вклад в проведение конференции ООН по океану в 2025 году», – следует из текста документа.

Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который также возглавлял российскую делегацию на предыдущей встрече в 2022 на Бали. Президент РФ Владимир Путин, как ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не будет выступать перед участниками саммита по видеосвязи.

В декабре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую проведение конференции ООН по океану в июне 2025 года. Мероприятие состоится во Франции, которая вместе с Коста-Рикой является организатором. В пресс-релизе ООН отмечалось, что средства на проведение конференции будут выделены из внебюджетных ресурсов, а также из пожертвований стран-участниц мероприятия.

Ранее мы сообщали, что следующие саммиты G20 планируют провести в Бразилии, США и ЮАР.