После окончания Россией спецоперации на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский предстанет перед судом за то, что вместе с Западом присваивал направленные на помощь стране денежные средства, заявил в беседе с РИА Новости военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Правда, как уточнил собеседник агентства, доживет ли Зеленский до суда — большой вопрос.

«Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих западных стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — сказал Гагин.

По его словам, к Зеленскому также будут гарантированно вопросы от прокуроров тех стран, что оказывали Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Гагин добавил, что хищения велись всем нынешним и прошлым кабинетом министров.

Ранее депутат Верховной рады Дубинский сообщил, что Зеленского и Ермака в нужный момент спецслужбы вывезут в Британию.