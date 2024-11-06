Галант озвучил три причины своего ухода с поста министра обороны Израиля

Йоав Галант, бывший министр обороны Израиля, озвучил три ключевые причины своей отставки с поста главы оборонного ведомства, как сообщило издание The Jerusalem Post.

Первой причиной он назвал свое несогласие с законопроектом, который премьер-министр Бенджамин Нетаньяху продвигал как «коррупционный». Этот закон предусматривал освобождение от военной службы людей с ультраортодоксальными взглядами.

Второй причиной Галант указал вопрос о заложниках. Он считает, что освобождение оставшихся в плену возможно, хотя и потребует «некоторых болезненных компромиссов». По его мнению, израильское общество, если оставить их в бедственном положении, получит «метку Каина».

Третья причина заключается в нежелании Нетаньяху создать Национальную комиссию для расследования событий 7 октября, что, по словам Галанта, было критически важно для раскрытия правды.

Напомним, накануне Нетаньяху уволил Галанта с поста министра обороны. Вместо него должность займет министр иностранных дел Исраэль Кац.

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена пришла в замешательство и была крайне удивлена решением премьера Израиля Нетаньяху отправить в отставку министра обороны страны.