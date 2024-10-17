Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение о возможности нанесения ударов ВСУ вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Хотя официальных заявлений по этому поводу пока не было, Ганчев сообщил о проработке механизмов поставки соответствующего вооружения.

Он также отметил терпение русского народа. Ганчев считает, что, когда это терпение иссякнет, ответные действия будут быстрыми и решительными.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО обсуждают не только использование западного вооружения Киевом, но и фактически принимают решение о прямом участии в конфликте с РФ. Это, по его словам, может кардинально изменить характер боевых действий, и Москва будет вынуждена реагировать на новые угрозы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил серьезность слов президента, заявив, что его предупреждение о последствиях ударов западным оружием вглубь России является предельно четким и однозначным. Песков выразил уверенность, что это заявление было услышано соответствующими адресатами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы», в котором есть пункты о нанесении ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием.