Армии России удалось занять стратегические высоты вблизи села Липцы и получить благодаря этому возможность удерживать под своим огневым контролем вражескую линию обороны под Харьковом. Соответствующее заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам собеседника агентства, данная точка помогает российским ВС держать под контролем не только линию обороны противника, но и его пути снабжения. Он подчеркнул, что удерживаемая врагом линия обороны прилегает непосредственно к городу Харькову, а контролируемый ВС РФ путь снабжения лежит через трассу, ведущую к Белгородской области.

Ранее в издании iDNES.cz заявили о согласии Запада на капитуляцию Киева.