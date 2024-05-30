Коллективный Запад постепенно соглашается с мыслью о капитуляции Украины и склоняет ее пойти на мирные переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление сделал журналист Адам Гаек в своем материале для издания iDNES.cz .

Автор указал на то, что на предстоящий саммит по данному конфликту в Швейцарии не явятся главы ключевых государств – РФ, КНР и Соединенных Штатов. Он добавил, что самыми значительными лидерами данного мероприятия будут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению Гаека, этот факт должен быть тревожным сигналом для украинцев. Главной целью плана украинской стороны является не дать Западу заговорить о перемирии, так как это приведет к корейскому сценарию, где западная страна де-факто признает контроль РФ над своими новыми регионами, подчеркнул он.

Автор также указал на то, что осторожные заявления о переговорах звучат в основном с западного направления. Журналист напомнил, что о таком решении конфликта уже говорили глава МИД Италии Гуидо Крозетто, чешский президент Петр Павел и американский политик Дональд Трамп. Украинский аналитик Алена Гетманчук выражала мнение, что той же позиции теперь придерживается и президент США Джо Байден, заявил Гаек.

Лагерь стран с принципом «мира любой ценой» не сдается и игнорирует тот факт, что в текущих условиях данные переговоры будут напоминать обсуждение условий капитуляции Киева, заключил автор.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Байден тайно разрешил Киеву бить американскими снарядами по российской территории.