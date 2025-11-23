Гарантии НАТО и мир: что Европа предложила Зеленскому и Вашингтону в ответ на идею Трампа по Украине

В ответ на недавние инициативы из Вашингтона, Евросоюз разработал и направил своим союзникам детальный встречный план по урегулированию конфликта на Украине, полный текст которого оказался в распоряжении британской газеты The Telegraph, передает «Коммерсантъ» .

Документ, состоящий из 24 конкретных пунктов, представляет собой комплексный взгляд Брюсселя на достижение устойчивого мира и безопасности, а его центральная польза для России заключается в возможном поэтапном смягчении санкций.

Европейский план использует экономические ограничения как ключевой рычаг и предусматривает четкую последовательность действий. Главное условие для начала процесса — достижение устойчивого режима прекращения огня. Ключевые элементы, определяющие будущее урегулирования и отношений:

Санкционный механизм: Ограничения, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены. Однако ЕС оставляет за собой право незамедлительно возобновить их в полном объеме в случае любого нарушения мирного соглашения.

Финансовая компенсация: Полное восстановление Украины будет финансироваться, в том числе, за счет замороженных российских активов. Эти активы останутся под арестом до тех пор, пока Москва не возместит Киеву весь причиненный ущерб.

Территориальные переговоры: Обсуждение территориальных вопросов будет вестись по текущей линии боевого соприкосновения и начнется только после установления полного режима прекращения огня.

Значительная часть европейского плана фокусируется на обеспечении долгосрочной безопасности Украины и механизмах контроля за соблюдением перемирия:

Гарантии, как у НАТО: Украина должна получить юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

Контроль и суверенитет: Подтверждается полный суверенитет Украины, а также ее право не вступать в нейтралитет. На ВСУ и оборонную промышленность не налагаются никакие ограничения.

Международный мониторинг: Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США, используя преимущественно дистанционные средства — спутники и беспилотники.

Ядерный статус: Киев обязуется оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

План также включает конкретные требования, направленные на восстановление контроля над ключевой инфраструктурой и решение гуманитарных вопросов:

АЭС и ГЭС: Украина восстанавливает полный контроль над Запорожской АЭС (при участии США) и Каховской ГЭС.

Транспортный контроль: Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Обмен и возвращение: Россия обязуется обменять военнопленных по формуле «все на всех», освободить всех удерживаемых гражданских лиц, а также вернуть всех перемещенных украинских детей под контролем международных партнеров.

Представленный Евросоюзом документ предлагает четкую дорожную карту, где достижение устойчивого мира напрямую коррелирует с постепенной отменой санкций, что является ключевым прагматичным стимулом для всех сторон. При этом план жестко фиксирует интересы Украины в сфере безопасности и финансового возмещения.

