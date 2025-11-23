Европейские страны подготовили конкретный план поэтапного снятия санкций с России в случае достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Согласно документу, попавшему в распоряжение британской газеты Telegraph, ограничительные меры, введенные против РФ с 2014 года, могут постепенно ослабевать после установления устойчивого мира с возможностью их восстановления при нарушении договоренностей.

Европейские союзники Украины направили свой вариант документа в Вашингтон в ответ на американский план урегулирования. В тексте особо оговаривается, что дискуссии о возможных территориальных обменах могут начаться только после прекращения боевых действий по текущей линии соприкосновения. Европейский план включает требование предоставить Украине гарантии безопасности от США, аналогичные статье 5 НАТО, а также предлагает финансировать восстановление украинской экономики за счет замороженных российских активов.

Как напоминает РИА Новости, в Кремле ранее заявляли о готовности к переговорам, сохраняя приверженность платформе обсуждений в Анкоридже. Президент Владимир Путин отмечал, что американский план потенциально может стать основой для окончательного урегулирования, однако предметного обсуждения с российской стороной пока не велось. По мнению российского лидера, это связано с неготовностью Киева отказаться от иллюзорных планов по нанесению стратегического поражения России. Позиция Москвы остается неизменной: Россия открыта к диалогу, но продолжение конфликта будет означать дальнейшее достижение целей СВО.

Ранее сообщалось, что Франция, Британия и Германия отвергли американский сценарий мира для Украины.