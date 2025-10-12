Россия гарантирует сохранение жизни всем украинским солдатам, пожелавшим сдаться в плен. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа. По его словам, военнопленные получат возможность встретиться со своими родственниками и близкими людьми.

В то же время Чепа обвинил ВСУ в нанесении ударов по своим же подразделениям в зоне проведения военных действий.

«Они сбили самолет с военнопленными, которые готовились к обмену. Они постоянно расставляют заградотряды, которые стреляют в отступающих и сдающихся. Это происходит постоянно», — заявил депутат.

Кроме того, отметил он, командование ВСУ расставляет заградотряды, которые открывают огонь по собственным солдатам при попытке отступления или сдачи в плен. Эта практика, по мнению Чепы, направлена на удержание личного состава на позициях.

Депутат добавил, что украинские военнослужащие, особенно недавно мобилизованные, не хотят участвовать в боевых действиях. По его словам, за последние три года свои части покинули более 250 тыс. солдат и офицеров, а количество случаев дезертирства продолжает неуклонно расти.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что в зоне спецоперации для украинских военных сложилась сложная ситуация.