Гарвард намерен судиться с администрацией Трампа из-за замороженного финансирования

Гарвардский университет подал иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за нелегитимности замораживания федерального финансирования учебного заведения в размере $2,2 млрд. Об этом сообщило издание The Harvard Crimson.

Университет требует признать незаконным отказ от выделения средств, который, по мнению руководства Гарварда, связан с «неконституционными требованиями» президента США.

Отмечается, что иск был подан против группы высокопоставленных чиновников, включая министра образования США Линду Макмэон, министра юстиции и генерального прокурора Пэм Бонди, а также министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего и других.

15 апреля Дональд Трамп предложил рассматривать Гарвард как политическую организацию и лишить университет статуса необлагаемого налогами. В результате этого Минобразования объявило о заморозке грантов для учебного заведения на сумму $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн.

Белый дом объяснил такие действия необходимостью изменить политику Гарварда в отношении защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Гарвард изначально пытался сотрудничать с администрацией США, но позже требования в отношении учебного заведения начали расширяться. В итоге президент университета Алан Гарбер отказался выполнять новые задачи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сократит финансирование Гарварда еще на $1 млрд.