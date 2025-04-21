Трамп сократит финансирование Гарварда еще на $1 млрд

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Гарвардский университет может лишиться привычного объема госфинансирования. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении сократить объем выделяемых вузу средств на на $1 млрд.

Такое решение властей стало ответной реакцией на отказ университета внести изменения в кадровую и образовательную политику.

Сокращение будет касаться грантов на исследования в сфере здравоохранения.

Это уже не первое столкновение Трампа с Гарвардским университетом.

До этого стороны урегулировали вопросы управления и академических стандартов.

По данным издания, администрация Трампа пришла в ярость из-за позиции Гарварда, это «не просто спор — это сигнал другим университетам».

Незадолго до этого глава Белого дома написал, что Гарвардский университет, возможно, следует лишить безналогового статуса.

Ранее сообщалось о том, что руководству Гарварда пришлось отменить ряд исследований из-за действий властей США.