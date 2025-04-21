Трамп сократит финансирование Гарварда еще на $1 млрд
Администрация Трамп урежет финансирование Гарвардского университета
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Гарвардский университет может лишиться привычного объема госфинансирования. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении сократить объем выделяемых вузу средств на на $1 млрд.
Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Такое решение властей стало ответной реакцией на отказ университета внести изменения в кадровую и образовательную политику.
Сокращение будет касаться грантов на исследования в сфере здравоохранения.
Это уже не первое столкновение Трампа с Гарвардским университетом.
До этого стороны урегулировали вопросы управления и академических стандартов.
По данным издания, администрация Трампа пришла в ярость из-за позиции Гарварда, это «не просто спор — это сигнал другим университетам».
Незадолго до этого глава Белого дома написал, что Гарвардский университет, возможно, следует лишить безналогового статуса.
Ранее сообщалось о том, что руководству Гарварда пришлось отменить ряд исследований из-за действий властей США.