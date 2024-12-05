Гашек заявил, что ряд топовых лиг и федераций должен Украине миллиарды

Некоторые международные спортивные организации задолжали Украине миллиарды долларов за то, что помогают пропагандировать российскую спецоперацию. Так считает бывший олимпийский чемпион по хоккею из Чехии Доминик Гашек. Об этом сообщил российский новостной портал «Чемпионат.com».

Гашек побывал в Киеве и выступил там на конференции. Мероприятие было посвящено влиянию спорта на мировые события. Он после рассказал журналистам о сути своего выступления. Гашек заявил, что многие спортивные федерации и лиги до сих пор не исключили из своего состава российских спортсменов, и дают им возможность выступать на мировом уровне. Тем самым они пропагандируют СВО.

«Имеют большую долю влияния и несут ответственность. Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — указал он.

Гашек также якобы представил собственную программу, которая может спасти сотни и тысячи жизней.

Ранее Гашек критиковал Международную федерацию фехтования за то, что та выбрала российского бизнесмена Усманова своим руководителем. По его мнению, Международный олимпийский комитет должен обязательно отреагировать на данный поступок.